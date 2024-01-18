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Как в Астане проходят крещенские купания, показали в акимате (фото)

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Праздничные богослужения
Праздничные богослужения. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане в специально отведенных местах сейчас проходят крещенские купания. Кадрами с праздничных богослужений делится столичный акимат, передает NUR.KZ.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики, 12) и Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

"Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.

Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Отмечается, что места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.

Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. Также в местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.

В акимате добавили, что каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания.

Отмечается, что в случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

Напомним, столичный акимат заранее анонсировал где и когда в Астане можно будет окунуться в прорубь. Также жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

Ранее мы также рассказывали, что для крещенских купаний в Алматы были определены 9 локаций.

В преддверии праздника спасатели обратились к казахстанцам и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время крещенских купаний:

  • проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
  • перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
  • не употреблять алкоголь купание детей допускается только с родителями;
  • после омовения нужно растереть себя махровым полотенцем и выпить горячий чай;
  • не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.

Крещение Господне - один из самых больших и древних православных праздников, который верующие отмечают через две недели после Рождества - 19 января. Крещением завершаются Святки и весь цикл зимних праздников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056292-kak-v-astane-prohodyat-kreschenskie-kupaniya-pokazali-v-akimate-foto/

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