Как в Астане проходят крещенские купания, показали в акимате (фото)
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В Астане в специально отведенных местах сейчас проходят крещенские купания. Кадрами с праздничных богослужений делится столичный акимат, передает NUR.KZ.
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне.
Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики, 12) и Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).
"Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.
Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.
Отмечается, что места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.
Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. Также в местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.
В акимате добавили, что каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания.
Отмечается, что в случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.
Напомним, столичный акимат заранее анонсировал где и когда в Астане можно будет окунуться в прорубь. Также жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.
Ранее мы также рассказывали, что для крещенских купаний в Алматы были определены 9 локаций.
В преддверии праздника спасатели обратились к казахстанцам и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время крещенских купаний:
- проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
- перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
- к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
- не употреблять алкоголь купание детей допускается только с родителями;
- после омовения нужно растереть себя махровым полотенцем и выпить горячий чай;
- не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.
Крещение Господне - один из самых больших и древних православных праздников, который верующие отмечают через две недели после Рождества - 19 января. Крещением завершаются Святки и весь цикл зимних праздников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056292-kak-v-astane-prohodyat-kreschenskie-kupaniya-pokazali-v-akimate-foto/