Спасатели обратились к казахстанцам из-за крещенских купаний
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Спасатели МЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения мер безопасности во время крещенских купаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в МЧС, 19 января состоится праздник "Крещение Господня", и по традиции в городах Казахстана пройдут религиозные мероприятия, в том числе массовые погружения в воду в прорубь или обливания.
Спасатели отметили, что необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
- перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
- к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
- не употреблять алкоголь
- купание детей допускается только с родителями;
- после омовения нужно растереть себя махровым полотенцем и выпить горячий чай;
- не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.
При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по номеру 112.
Напомним, ранее столичный акимат сообщил, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055392-spasateli-obratilis-k-kazahstantsam-iz-za-kreschenskih-kupaniy/