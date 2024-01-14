Спасатели обратились к казахстанцам из-за крещенских купаний

Спасатели МЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения мер безопасности во время крещенских купаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в МЧС, 19 января состоится праздник "Крещение Господня", и по традиции в городах Казахстана пройдут религиозные мероприятия, в том числе массовые погружения в воду в прорубь или обливания.

Спасатели отметили, что необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;

перед купанием сделать разминку, разогреть тело;

к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

не употреблять алкоголь

купание детей допускается только с родителями;

после омовения нужно растереть себя махровым полотенцем и выпить горячий чай;

не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.

При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по номеру 112.

Напомним, ранее столичный акимат сообщил, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.