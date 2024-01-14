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Спасатели обратились к казахстанцам из-за крещенских купаний

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Крещенские купания
Крещенские купания. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасатели МЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения мер безопасности во время крещенских купаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в МЧС, 19 января состоится праздник "Крещение Господня", и по традиции в городах Казахстана пройдут религиозные мероприятия, в том числе массовые погружения в воду в прорубь или обливания.

Спасатели отметили, что необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи;
  • перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
  • не употреблять алкоголь
  • купание детей допускается только с родителями;
  • после омовения нужно растереть себя махровым полотенцем и выпить горячий чай;
  • не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.

При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по номеру 112.

Напомним, ранее столичный акимат сообщил, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055392-spasateli-obratilis-k-kazahstantsam-iz-za-kreschenskih-kupaniy/

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