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Где будут проходить крещенские купания в Астане, рассказали в акимате

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Крещенские купания
Крещенские купания . Фото: акимат Астаны

18-19 января во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господне - в акимате города рассказали, где и когда в столице можно окунуться в прорубь, передает NUR.KZ.

Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина. 27), Констатино-Еленинском храме (пр.Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (пр.Богенбай батыра. 8).

По рекомендации ДЧС Астаны, в связи с истончением льда, проруби для массовых купаний будут установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (возле центрального пляжа).

Места для купаний станут доступными с 20:00 четверга, 18 января, (после освящения воды) до 02:00 пятницы, 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 пятницы, 19 января, до 23:00 того же дня.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

Призываем жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

"Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний", - говорится в сообщении

Ранее мы писали, что Крещение Господне - один из самых больших и древних православных праздников верующие отмечают через две недели после Рождества - 19 января. Крещением завершаются Святки и весь цикл зимних праздников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055331-gde-budut-prohodit-kreschenskie-kupaniya-v-astane-rasskazali-v-akimate/

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