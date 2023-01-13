Где пройдут крещенские купания в Алматы

Прорубь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление по делам религий Алматы опубликовало адреса, где 18 и 19 января пройдут крещенские купания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Согласно предоставленной ведомством информации, места для крещенских купаний будут оборудованы по девяти адресам в Алматы:

Приход Крестовоздвиженского храма – Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б – 19 января с 1:00 до 5:00 и с 10:00 до 20:00;

– Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б – 19 января с 1:00 до 5:00 и с 10:00 до 20:00; Приход храма Христа Спасителя – Алатауский район, проспект Райымбека, 493 – 19 января с 10:00 до 20:00;

– Алатауский район, проспект Райымбека, 493 – 19 января с 10:00 до 20:00; Свято-никольский собор – Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6 – 18 января с 9:00 до 18:00, 19 января с 9:00 до 18:00;

– Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6 – 18 января с 9:00 до 18:00, 19 января с 9:00 до 18:00; Богоявленский приход – Ауэзовский район, улица Садовникова, 196 – 19 января с 11:00 до 15:00;

– Ауэзовский район, улица Садовникова, 196 – 19 января с 11:00 до 15:00; Приход Успенского храма – Жетысуский район, улица Центральная, 86 – 19 января с 9:00 до 20:00;

– Жетысуский район, улица Центральная, 86 – 19 января с 9:00 до 20:00; Приход храма великомученицы Параскевы – Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В – 19 января с полуночи до 8:00;

– Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В – 19 января с полуночи до 8:00; Иверско-Серафимовский женский монастырь – Медеуский район, улица Хамиди, 30 – 18 января с 11:00 до 19 января 20:00;

– Медеуский район, улица Хамиди, 30 – 18 января с 11:00 до 19 января 20:00; Приход Благовещенского храма – Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13 – 19 января с 1.00 до 22:00;

– Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13 – 19 января с 1.00 до 22:00; Покровско-Всехсвятский приход – Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85 – 18 января с 13:00 до 19 января 18:00.

Ранее алматинские спасатели предупреждали, что купаться нужно только в указанных выше местах, кроме того, не следует нырять в холодную воду в пьяном виде.

Следует также помнить о правилах безопасности и в отведенных для купания местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников.

Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячего чаю.

Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшения состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купания, добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005208-gde-proydut-kreschenskie-kupaniya-v-almaty/