Где пройдут крещенские купания в Алматы
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Управление по делам религий Алматы опубликовало адреса, где 18 и 19 января пройдут крещенские купания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.
Согласно предоставленной ведомством информации, места для крещенских купаний будут оборудованы по девяти адресам в Алматы:
- Приход Крестовоздвиженского храма – Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б – 19 января с 1:00 до 5:00 и с 10:00 до 20:00;
- Приход храма Христа Спасителя – Алатауский район, проспект Райымбека, 493 – 19 января с 10:00 до 20:00;
- Свято-никольский собор – Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6 – 18 января с 9:00 до 18:00, 19 января с 9:00 до 18:00;
- Богоявленский приход – Ауэзовский район, улица Садовникова, 196 – 19 января с 11:00 до 15:00;
- Приход Успенского храма – Жетысуский район, улица Центральная, 86 – 19 января с 9:00 до 20:00;
- Приход храма великомученицы Параскевы – Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В – 19 января с полуночи до 8:00;
- Иверско-Серафимовский женский монастырь – Медеуский район, улица Хамиди, 30 – 18 января с 11:00 до 19 января 20:00;
- Приход Благовещенского храма – Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13 – 19 января с 1.00 до 22:00;
- Покровско-Всехсвятский приход – Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85 – 18 января с 13:00 до 19 января 18:00.
Ранее алматинские спасатели предупреждали, что купаться нужно только в указанных выше местах, кроме того, не следует нырять в холодную воду в пьяном виде.
Следует также помнить о правилах безопасности и в отведенных для купания местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников.
Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячего чаю.
Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшения состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купания, добавили в департаменте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005208-gde-proydut-kreschenskie-kupaniya-v-almaty/