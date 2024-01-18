Новый генплан Астаны на 6,3 трлн тенге: как изменится столица, рассказали разработчики (видео)

Вчера правительство утвердило новый генплан Астаны до 2035 года. Согласно документу, на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге. Что изменится, рассказали разработчики плана телеканалу "Астана".

По словам разработчиков документа, по которому будет развиваться Астана в ближайшие 10 лет, в этот раз учли не только недавнюю критику президента, но и жалобы горожан.

Как сообщалось ранее, до 2035 года в столице планируют построить 164 школы, 178 детских садов и 93 учреждения здравоохранения. До 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Представители акимата уверяют, что при планировании города они взяли стратегию "работы на опережение".

Презентация генерального плана Астаны. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Генеральный план разрабатывался порядка трех лет. В новом генеральном плане пересмотрен жилищный фонд, рекреационные зоны, социальные объекты. Все это в совокупности при расчетах основной акцент был дан на обеспечение всей необходимой инфраструктурой.

Это второй генеральный план после 2001 года. В 2001 году генплан был разработан под руководством японского архитектора Кисё Куракава японским архитектурным бюро. После этого было несколько корректировок", - рассказал заместитель директора ТОО "НИПИ "Астанагенплан" Серик Абдрахманов.

В последние годы горожане больше всего жаловались на точечные застройки. В новом генплане этого понятия больше нет, зато появилось комплексное строительство. Это значит, что новый район не будут строить, если там нет школы или больницы.

"В новом генплане нами учтены несколько таких моментов. В городе их много, где мы ранее запланированную жилую стройку переводим в социальные объекты, в рекреационные зоны.

В Алматинском районе, например, это целый квартал, можно сказать, - от Пирамиды до Нового вокзала. Там очень обширная жилая застройка была заменена на социальные объекты. Также в Есильском районе, вдоль канала Нура и в районе Ботанического сада", - добавил Абдрахманов.

Презентация генерального плана Астаны. Фото: t.me/aqorda_resmi

Нашла решение и проблема дефицита воды. Так построят насосно-фильтровальную станцию №4 на 210 тысяч кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. А для бесперебойного обеспечения теплом и электроэнергией планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 кВ.

Кроме того, согласно генплану, к 2025 году все жилые массивы столицы будут полностью газифицированы.

"Если в городе у нас имеются 20 тысяч частных домов, из них 12,5 тыс. имеют доступ к сетям газоснабжения, из которых подключены 10,5 тыс. До конца 2025 года мы планируем газифицировать жилые массивы Ильинка, а также Чубары, Family Town, Ондирис, Лесозавод и Garden Village. То есть все оставшиеся жилые массивы - это Байконурский, Нуринский и Есильский районы - будут газифицированы до 2025 года", - заверил и.о. руководителя управления энергетики Астаны Максат Есмагулов.

Кроме того, особое внимание уделили и развитию "зеленого пояса" Астаны, для которого в минувшем году выделили дополнительные 2 700 гектаров. Будут приняты меры и по благоустройству общественных и дворовых пространств.

На реализацию нового генплана планируется потратить 6,3 трлн тенге.