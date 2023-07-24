Власти Астаны не исключают появления второго аэропорта в городе

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В проекте генерального плана Астаны до 2035 года указано, что власти рассматривают возможность резервирования территории для строительства нового аэропорта.

Как сообщается в тексте проекта генплана Астаны, размещенном на официальном сайте Минэкологии, рассматривается возможность резервирования территории для вероятного размещения в перспективе нового аэропорта на расстоянии не менее 30-35 километров от границ города в Карагандинском направлении.

Этот пункт прокомментировал замглавы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Аян Смагулов международному информагентству "Казинформ".

"Данное решение соответствует нормативным требованиям "Планирование и застройка города Астаны". Учитывая существующий международный аэропорт и планы его дальнейшего развития, такое решение требует одностороннего выполнения ТЭО в будущем", – сообщил он.

Однако точное место для предполагаемого будущего аэропорта и источник финансирования пока не установлены. По словам Смагулова, такой необходимости пока не было.

"В генплане указана только необходимость резервирования территории под новый аэропорт", – подчеркнул он.

При этом, согласно проекту генплана, международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" является единственным воздушным хабом в Астане для регулярного обслуживания пассажиров и крупнейшим международным аэропортом в регионе.

Общая площадь аэропорта составляет 71,2 тыс. квадратных метров. Пропускная способность – 8,2 млн пассажиров в год.

При этом ожидаемый пассажиропоток на долгосрочную перспективу (к 2052 году) прогнозируется в размере более 13 млн пассажиров в год.

Отметим, что генеральный план развития Астаны до 2035 года аким столицы представил президенту Казахстана 11 июля, после совещания по вопросам развития столицы.

При этом еще в апреле аким города Женис Касымбек заявлял, что новый генплан Астаны до 2035 года будет принят в этом году. По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029886-uchastok-dlya-stroitelstva-vtorogo-aeroporta-mogut-zarezervirovat-v-astane/