Арест Рахата Турлыханова на 10 суток: стали известны подробности дела

Стали известны подробности дела, по которому певца Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток. Также выяснилось, почему прокуроры попросили суд изменить меру наказания для него, передает NUR.KZ.

Как говорится в материалах дела, которые доступны в судебном кабинете на сайте Верховного суда, прокурор попросил изменить постановление суда в части наложенного взыскания в виде предупреждения и заменить его на административный арест сроком на 10 суток.

В качестве аргумента он указал, что административное взыскание должно быть справедливым, соответствующим характеру правонарушения, личности правонарушителя.

"Считает, что судом первой инстанции при назначении взыскания не учтены общие правила наложения взыскания за правонарушения, то есть не было принято во внимание, что Турлыханов Р.К. ранее совершил аналогичное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений", - говорится в материалах дела.

Там также отмечается, что адвокат Турлыханова и его супруга возражали против удовлетворения ходатайства.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, 16 декабря 2023 года, в Алматы Турлыханов Р.К., находясь дома в ходе возникшего конфликта со своей супругой, нанес ей побои, причиняя физическую боль, тем самым совершил насильственные действия в виде нанесения побоев, но не повлекшего причинение легкого вреда здоровью.

Данные обстоятельства полностью нашли подтверждение в ходе судебного заседания при рассмотрении ходатайства и по существу никем не оспаривается", - говорится в деле.

Также в материалах говорится, что Турлыхановым ранее совершалось аналогичное правонарушение - нанесение побоев своей супруге, а производство по делу было прекращено в связи с примирением сторон. Суд счел, что певец не сделал должных выводов после произошедшего.

"Наложить на Турлыханова Рахата административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Срок административного ареста исчислять с 12 часов 10 минут 16 января 2024 года", - говорится в постановлении Алматинского городского суда.

Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения.

Напомним, в октябре прошлого года суд Алматы прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении - об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.

Вновь перед судом Турлыханов предстал на днях. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение.

Ранее Рахат Турлыханов и его супруга записали совместное видео и прокомментировали произошедшее - жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете.

Позже известно, что по делу подана апелляция. Апелляционный суд постановил арестовать Турлыханова на 10 суток.