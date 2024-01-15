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Пассажиры Qazaq Air заявили о задымлении на борту. В авиакомпании это отрицают (видео)

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Пассажиры стоят в проходе на борту самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пассажиры рейса Костанай-Астана казахстанской авиакомпании Qazaq Air рассказали о задымлении на борту судна. Ситуацию прокомментировали в самой авиакомпании, передает Elitar.kz.

Издание опубликовало видеоролик, снятый на борту судна авиакомпании 13 января. На кадрах видно, как пассажиры рейса бурно обсуждают запах гари в салоне самолета.

В конце видео можно услышать, что бортпроводник по громкоговорителю просит пассажиров не паниковать.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании - здесь заявили, что задымления на борту воздушного судна во время выполнения рейса Костанай-Астана не было.

"В процессе антиобледенительной обработки жидкость, которой обрабатывается воздушное судно, может попасть в воздухозаборник вспомогательной силовой установки.

На земле вспомогательная силовая установка (ВСУ) обеспечивает самолет электроэнергией и горячим воздухом. Жидкость, попав в газовоздушный тракт ВСУ, испаряется и ее пары могут попасть вместе с горячим воздухом в салон. Бортпроводники предоставляют информацию пассажирам.

Жидкость не представляет опасности для жизни людей", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, в конце декабря прошлого года сообщалось, что авиационные инспекторы проведут комплексную проверку Qazaq Air на предмет обеспечения безопасности полетов. Заявление было сделано после того, как в одном из самолетов авиакомпании нашли неисправность.

Добавим, что в середине августа "Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air. Торги планировалось провести в виде открытого двухэтапного конкурса.

Заявки в первом этапе конкурса принимались 28 сентября, а итоги конкурса по второму этапу планировалось провести 15 декабря. Однако в середине ноября представители фонда сообщили, что конкурс был признан несостоявшимся.

Позже министр транспорта РК рассказывал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить Qazaq Air.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055415-passazhiry-qazaq-air-zayavili-o-zadymlenii-na-bortu-v-aviakompanii-eto-otritsayut-video/

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