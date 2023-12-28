В самолете Qazaq Air нашли неисправность: авиакомпанию проверят на безопасность

Авиационные инспекторы проведут комплексную проверку Qazaq Air на предмет обеспечения безопасности полетов. В одном из самолетов авиакомпании нашли неисправность, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Сообщается, что вчера, 27 декабря, от пассажиров авиакомпании Qazaq Air стали поступать обращения касательно своевременности выполнения рейсов и качества оказываемых услуг. В связи с этим авиационные инспекторы провели оперативную внеплановую перронную проверку воздушного судна Bombardier-Q400, на котором планировался рейс IQ-429 по маршруту "Астана – Талдыкорган".

Данный рейс должен был вылететь в 11:00 27 декабря, но был задержан до 14:30 в связи с погодными условиями, а далее – отменен из-за технической неисправности на воздушном судне.

Подчеркивается, что во время ожидания вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки.

"В связи с отменой рейса всем пассажирам в соответствии с действующим законодательством было предложено оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронировать вылет на ближайшие даты", – отметили представители КГА.

Так, билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря по маршруту "Астана – Алматы", билеты 5 пассажиров – на рейс по маршруту "Астана – Алматы" 29 декабря.

"В ходе проверки авиационными инспекторами установлено, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей воздушное судно было допущено к полетам. В связи с чем воздушное судно 27 декабря 2023 года в 19:52 выполнило рейс IQ-437 по маршруту "Астана – Петропавловск".

Вместе с тем, в ближайшее время планируется проведение комплексной проверки авиакомпании на предмет обеспечения авиакомпанией безопасности полетов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов", – говорится в сообщении.

Также напомним, 12 декабря был задержан рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air – из-за сильных морозов в столице не смог запуститься двигатель самолета.

Добавим, что в середине августа "Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air. Торги планировалось провести в виде открытого двухэтапного конкурса.

Заявки в первом этапе конкурса принимались до 10:00 28 сентября 2023 года. А итоги конкурса по второму этапу хотели подводить 15 декабря 2023 года.

Однако в середине ноября представители фонда сообщили, что конкурс был признан несостоявшимся.

Позже министр транспорта РК рассказывал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить Qazaq Air.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.