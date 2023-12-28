Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В самолете Qazaq Air нашли неисправность: авиакомпанию проверят на безопасность

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиационные инспекторы проведут комплексную проверку Qazaq Air на предмет обеспечения безопасности полетов. В одном из самолетов авиакомпании нашли неисправность, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Сообщается, что вчера, 27 декабря, от пассажиров авиакомпании Qazaq Air стали поступать обращения касательно своевременности выполнения рейсов и качества оказываемых услуг. В связи с этим авиационные инспекторы провели оперативную внеплановую перронную проверку воздушного судна Bombardier-Q400, на котором планировался рейс IQ-429 по маршруту "Астана – Талдыкорган".

Данный рейс должен был вылететь в 11:00 27 декабря, но был задержан до 14:30 в связи с погодными условиями, а далее – отменен из-за технической неисправности на воздушном судне.

Подчеркивается, что во время ожидания вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки.

"В связи с отменой рейса всем пассажирам в соответствии с действующим законодательством было предложено оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронировать вылет на ближайшие даты", – отметили представители КГА.

Так, билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря по маршруту "Астана – Алматы", билеты 5 пассажиров – на рейс по маршруту "Астана – Алматы" 29 декабря.

"В ходе проверки авиационными инспекторами установлено, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей воздушное судно было допущено к полетам. В связи с чем воздушное судно 27 декабря 2023 года в 19:52 выполнило рейс IQ-437 по маршруту "Астана – Петропавловск".

Вместе с тем, в ближайшее время планируется проведение комплексной проверки авиакомпании на предмет обеспечения авиакомпанией безопасности полетов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов", – говорится в сообщении.

Также напомним, 12 декабря был задержан рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air – из-за сильных морозов в столице не смог запуститься двигатель самолета.

Добавим, что в середине августа "Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air. Торги планировалось провести в виде открытого двухэтапного конкурса.

Заявки в первом этапе конкурса принимались до 10:00 28 сентября 2023 года. А итоги конкурса по второму этапу хотели подводить 15 декабря 2023 года.

Однако в середине ноября представители фонда сообщили, что конкурс был признан несостоявшимся.

Позже министр транспорта РК рассказывал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить Qazaq Air.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053101-aviakompaniyu-qazaq-air-proveryat-na-bezopasnost-posle-otmeny-reysov-iz-astany-v-taldykorgan/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.