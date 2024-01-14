Как изменятся правила предоставления гражданства Казахстана
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МВД планирует обязать иностранцев, желающих получить гражданство Казахстана, предоставлять справку о прохождении дактилоскопирования, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".
Согласно документу, в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан внесены изменения.
В ведомстве планируют главу 5 "Порядок приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке" дополнить следующим пунктом: к ходатайству (заявлению) приобщать "справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства".
Также ходатайство (заявление) о приеме в упрощенном порядке гражданства Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом "имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке".
Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.
На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.
Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.
Введение дактилоскопии в Казахстане
Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.
В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.
В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055385-kak-izmenyatsya-pravila-predostavleniya-grazhdanstva-kazahstana/