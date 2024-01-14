Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как изменятся правила предоставления гражданства Казахстана

Опубликовано:

Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

МВД планирует обязать иностранцев, желающих получить гражданство Казахстана, предоставлять справку о прохождении дактилоскопирования, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Согласно документу, в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан внесены изменения.

В ведомстве планируют главу 5 "Порядок приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке" дополнить следующим пунктом: к ходатайству (заявлению) приобщать "справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства".

Также ходатайство (заявление) о приеме в упрощенном порядке гражданства Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом "имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке".

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.

Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.

Введение дактилоскопии в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.

В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055385-kak-izmenyatsya-pravila-predostavleniya-grazhdanstva-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.