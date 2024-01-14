Как изменятся правила предоставления гражданства Казахстана

МВД планирует обязать иностранцев, желающих получить гражданство Казахстана, предоставлять справку о прохождении дактилоскопирования, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Согласно документу, в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан внесены изменения.

В ведомстве планируют главу 5 "Порядок приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке" дополнить следующим пунктом: к ходатайству (заявлению) приобщать "справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства".

Также ходатайство (заявление) о приеме в упрощенном порядке гражданства Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом "имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке".

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные.

Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.

Введение дактилоскопии в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.

В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения – процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.