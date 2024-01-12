Школьник умер на уроке в Шымкенте: стали известны подробности

Несколько дней назад в одной из школ Шымкента прямо во время урока скончался восьмиклассник. Учитель физкультуры и медсестра рассказали подробности произошедшего, передает телеканал "Астана".

Как рассказали в школе, во время занятий ученики собирались играть в футбол, мальчик по имени Азамат встал у ворот. Почти сразу он потерял сознание и упал в обморок.

Позже выяснилось, что у подростка остановилось сердце. Он скончался до прибытия скорой помощи.

"Он стоял у ворот, был защитником. В этот момент у него закатились глаза и он упал. Я непрерывно делал массаж в надежде спасти его.

Он всегда присутствовал на уроках, никогда не пропускал. Любил играть в футбол. Самым первым прибегал и просил сыграть в футбол. Всегда был защитником, мячом по голове не получал", - рассказал учитель физкультуры Нурлан Байсейитов.

Медсестра Гульжамал Розиева работает в этой школе 20 лет. Она рассказала, что жалоб на здоровье у Азамата не было. В момент трагедии она оказала первую помощь мальчику.

"Азамат уже лежал на полу в спортивном зале. Я сразу дала понюхать нашатырный спирт. Обычно после этого дети приходят в сознание, а у него не было никакой реакции.

Затем я хорошо намочила вату и прижала к носу. Мне показалось, что он немного пошевелился. Я обрадовалась, физрук в это время делал массаж ног и рук. Скорая приехала быстро и начали оказывать помощь", - вспоминает женщина.

Сейчас по факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Со стороны компетентных органов ведется расследование.

Самого мальчика уже похоронили.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Актобе умер ученик седьмого класса. Мальчику было 13 лет. По данным управления здравоохранения, он упал в школе и ударился об угол стола. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти и там скончался. По факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело.

Также в конце 2023 года в Актюбинской области два школьника и учитель погибли в страшном ДТП. Еще троих детей доставили в больницу. По факту аварии началось досудебное расследование. Позднее стало известно, что попавшие в ДТП ученики направлялись на районный этап республиканской олимпиады.