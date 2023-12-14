"Был ярким и талантливым": уголовное дело возбудили после смерти мальчика в школе Актобе

Сегодня в Актобе в одной из школ умер ученик 7 класса. Он ударился об угол стола. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, департаментом полиции по факту несчастного случая, произошедшего 14 декабря в одной из школ Актобе, проводится досудебное расследование по ч.2 ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего). Назначены все необходимые экспертизы.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК на своей официальной странице в Instagram сообщил, что на данный момент изучаются детали произошедшего, начато расследование. В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего.

"Погибший мальчик был ярким, любознательным и талантливым учеником. Трагическая гибель ребенка еще раз напомнила нам об ответственности, которая лежит на нас в обеспечении безопасности детей как в организации образования, так и вне", - отметили в Комитете по охране прав детей.

Здесь добавили, что важно уделять больше внимания проведению профилактических мероприятий по безопасности среди учащихся в образовательных учреждениях.

"Обеспечение безопасных условий в школах является ключевой задачей и ответственностью руководства", - считают в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в одной из школ Актобе случилась трагедия - скончался 13-летний ученик. В управлении здравоохранения региона рассказали, что ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. В подбородочной области имелась ссадина. В 11.25 констатирована биологическая смерть.

Добавим, что согласно ч.2 ст.141 УК РК ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.