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Школьники и учитель погибли в страшном ДТП в Актюбинской области

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ДТП в Актюбинской области
ДТП. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня утром в результате страшного ДТП, произошедшего в Актюбинской области, погиб школьный учитель и двое его 16-летних учеников. Подробности аварии сообщили в МВД РК, передает NUR.KZ.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, три человека погибли в ДТП в Актюбинской области. Авария произошла сегодня около 8.30 утра на автодороге Самара - Шымкент вблизи села Курылыс.

Столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo. В результате пассажиры Toyota, мужчина и двое школьников 2007 года рождения погибли на месте происшествия.

Toyota Alphard в ДТП
ДТП. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК на своей официальной странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших в Актюбинской области.

"По данным регионального управления образования, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два ученика и один педагог. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам - соответствующая психологическая помощь", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Министерство просвещения РК напомнило, что руководителям организаций образования необходимо усилить работу по обеспечению безопасной перевозки детей в зимний период.

А месяц назад в Усть-Каменогорске трех подростков сбили прямо на пешеходном переходе. Все пострадавшие были госпитализированы: у двоих мальчиков диагностировали переломы, у третьего - черепно-мозговую травму. Полиция начала проверку.

В октябре в Туркестане автомобиль, развозивший воспитанников детского сада, насмерть сбил пятилетнего ребенка, которого доставил домой. По данному факту было начато досудебное расследование.

Также стало известно, что аким одного из сельских округов Кербулакского района области Жетісу стала участницей смертельного ДТП. 39-летнюю женщину заподозрили в смертельном наезде на 14-летнего школьника в селе Бигаш соседнего Ескельдинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2051478-shkolniki-i-ih-uchitel-pogibli-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/

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