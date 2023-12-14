13-летний мальчик умер в школе в Актобе

Сегодня, 14 декабря, в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает "Диапазон".

Как пишет издание, 14 декабря в одной из школ Актобе cкончался ученик 7 класса. Ему было 13 лет.

"Он забегал в класс, споткнулся об порог и ударился об угол парты, то ли головой, то ли кадыком. Это шок для нас. Соболезную родителям, не могу подобрать слов", - рассказала мама ученицы школы.

Трагедию прокомментировал руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

"13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11.25 констатирована биологическая смерть", - сообщил Рустем Исаев.

Напомним, неделю назад в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области умер мальчик, заболевший скарлатиной. В управлении здравоохранения региона сообщили, что пятеро заразившихся детей посещали один детский сад. Учреждение закрыли на карантин.

В конце ноября в больнице Шымкента умер ребенок, которого выбросили из окна квартиры на 4 этаже. По подозрению в совершении преступления был задержан дядя мальчика, состоящий на учете в психдиспансере.