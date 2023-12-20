Родители не хотели отпускать: стали известны подробности смертельного ДТП со школьниками в Актюбинской области

Накануне в Иргизском районе Актюбинской области случилась трагедия - в ДТП погибли два школьника и учитель. Подробности произошедшего узнали корреспонденты телеканала "Астана".

Авария случилась утром примерно в 400 километрах от Актобе. Пятеро учеников и их учитель ехали из поселка Жаныс би на районный этап республиканской олимпиады, который проходил в Иргизе. Как рассказали в полиции, в какой-то момент водитель Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара минивэн перевернулся, на месте погибли двое одиннадцатиклассников и их педагог. Еще троих детей доставили в районную больницу.

"Состояние пострадавших трех школьников средней степени тяжести. Непосредственно напрямую разговаривал с главврачом, он сказал, что угрожающего жизни состояния нет.

Были наложены первичные швы, дети будут находиться под наблюдением. Мы выезжаем в Иргиз, я лично посещу этих детей. Если нужна будет транспортировка, организуем в область", - рассказал глава управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

Всего на олимпиаду собирались 10 школьников. Первые пятеро уехали в сопровождении полиции, остальных родители сначала не отпустили, ссылаясь на погодные условия. Но в последний момент они изменили свое решение, и дети все же выехали. В райцентр их повез брат погибшей девочки.

Полиция возбудила по факту смертельной аварии два уголовных дела.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть двух и более лиц". Также начато досудебное расследование по статье 141, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

В отношении водителя будет применена мера в виде ареста", - рассказала первый заместитель начальника ДП Актюбинской области Ардана Саймагамбетова.

Напомним, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

Согласно части 4 этой статьи нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Согласно статье 141 Уголовного кодекса РК, ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, если это повлекло по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.