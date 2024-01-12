Снегопад и мороз вновь прогнозируют в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 января - осадки ожидаются лишь в одном городе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит -11 градусов, а ночью снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

В Шымкенте будет облачно, осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.