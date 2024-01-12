Снегопад и мороз вновь прогнозируют в мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 января - осадки ожидаются лишь в одном городе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит -11 градусов, а ночью снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.
В Шымкенте будет облачно, осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055106-snegopad-i-moroz-vnov-prognoziruyut-v-megapolisah-kazahstana/