30 граждан Кыргызстана застряли на трассе "Самара-Шымкент" (видео)

Спасатели эвакуировали граждан Кыргызстана, которые застряли на трассе "Самара-Шымкент" из-за поломки автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня, 11 января, в 11:00 в Актюбинской области на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" произошла остановка технически неисправного пассажирского автобуса сообщением который ехал из Кыргызстана в Россию.

Внутри автобуса находилось 30 пассажиров - все они являются гражданами Кыргызстана.

"Силами ДЧС и местных исполнительных органов пассажиры были эвакуированы в кемпинг в городе Хрмотау, в медицинской помощи не нуждались", - добавили в ведомстве.

В МЧС призвали не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах.

Напомним, сегодня из-за погодных условий на трассе "Караганда - Темиртау" ввели ограничения для транспорта. В связи с этим всех желающих будут перевозить до места назначения на поезде.

А несколько дней назад на четырех участках дорог в Акмолинской области из-за ухудшавшейся погоды закрыли движение. Граждан, которые не могли выехать другим транспортом, решили вывозить на поездах.

Вчера колонна из 30 машин застряла на трассе "Усть-Каменогорск-Алтай" из-за сошедшей лавины.