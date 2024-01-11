Спасатели предупредили об опасности жителей Алматы

Жителей и гостей города Алматы попросили воздержаться от походов в горы из-за опасности схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

"По сведениям ГУ "Казселезащита" МЧС РК ночью в горных районах Алматы и Алматинской области ожидается выпадение обильных осадков в виде снега. Из-за сильных снегопадов возможно обострение снеголавинной обстановки в горах. Рекомендуем воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", – предупредили спасатели.

Кроме того, отмечается, что ночью 11 января в Алматы ожидается гололед, временами туман.

Автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Как не пострадать при гололеде?

Отмечается, что для того, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви – она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины: