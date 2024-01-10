Ливни и морозы до 32 градусов спрогнозировали в Казахстане

В ближайшие три дня, с 11 по 13 января, по Казахстану ожидается неустойчивая погода. Синоптики предупредили о морозах, осадках и гололеде, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщают метеорологи, быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану.

"Если в северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег", – отметили специалисты.

При этом подчеркивается, что из-за кратковременных скачков температуры воздуха может образоваться гололед.

По данным синоптиков, морозы больше всего ощутят жители западных регионов – 11 и 13 января, а северных регионов – 11 и 12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до -20...-32 градусов.

Напомним, на сегодняшний день в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение: во многих областях ожидаются осадки, метель, гололед.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.

Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.