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"Боимся уже в магазины заходить": резкое подорожание яиц разгневало жителей Актау

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Яйца
Яйца. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау неожиданно и резко подорожали куриные яйца - если несколько дней назад десяток стоил 700 тенге, то сейчас цены выросли до 830 тенге, передает издание Lada.kz.

Горожане возмущены новыми ценами.

"За год цены выросли просто космически. Я их в прошлом году в январе покупала за 350 тенге. Эти яйца высшего сорта всегда были дороже других. Тем не менее, рост на социально-значимый продукт более чем в 2 раза, это разве нормально? Почему никто не контролирует процесс?" - вопрошает жительница города.

Стоимость на яйца более низкой категории также увеличилась. Так, "Деревенские" яйца отпускают по 780 тенге за десяток, а категории "1С" - по 700 тенге.

"Сначала яйца стоили 300, потом 450, затем 500, перед новым годом 600, сейчас почти уже 800 тенге. Мы уже боимся в магазины заходить", - говорят жители города.

В управлении предпринимательства Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

"В целях сдерживания цен в рамках «Механизма обращения" субъектам предпринимательства были предоставлены заемные средства на реализацию по установленной цене. Куриное яйцо (I категории) для торговых точек в регионе предлагают по 52 тенге, далее потребителю - по 55 тенге. На сегодняшний день цены на куриные яйца (I категории) стабильны и на строгом контроле акима области", - заявили в областном акимате.

Сама ситуация с повышением, как объясняют в управлении, связана с сокращением импорта куриных яиц из Российской Федерации.

"Рост цен на яйца наблюдается по всей республике. Причина подорожания - это сокращение импорта из Российской Федерации и увеличение себестоимости куриных яиц у производителей", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055102-boimsya-uzhe-v-magaziny-zahodit-rezkoe-podorozhanie-yaits-razgnevalo-zhiteley-aktau/

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