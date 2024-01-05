Яйца беспрерывно дорожают несколько месяцев подряд в Казахстане

Яйца 1 категории оказались одними из самых быстрорастущих в цене продовольственных товаров. За последнюю неделю они подорожали на 0,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В конце 2023 года рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил всего 3,4% за год. Для сравнения: общая инфляция по итогам декабря оказалась на уровне 9,8%.

Однако некоторые базовые продукты питания все равно дорожали намного сильнее, например, яйца 1 категории. Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 3 января 2024 года они выросли в цене сразу на 13,5%. Отметим, в январе 2023 года прирост вообще составлял 25,1% за год.

За последнюю неделю, то есть с 26 декабря, рост цен на яйца составил 0,7%. Это самый высокий показатель среди всех остальных социально значимых продовольственных товаров, которые в среднем за это время выросли в цене всего на 0,1%, а за год – на 3,2%.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, яйца в целом показывают последние 17 недель более сильные темпы роста цен, чем обычно (свыше 0,6% в неделю)

Рост цен на яйца первой категории. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Что касается других продуктов из списка СЗПТ, то здесь стоит отметить картофель, который за неделю вырос в цене на 0,6%.

В годовом разрезе лидерство занимает белокочанная капуста, которая подорожала на 45,6%. Следом идет весовой рис – плюс 37,6%, а третье место заняла морковь – плюс 15%.

Напомним, в списке социально значимых продовольственных товаров находится 19 продуктов цены на которые регулируются государством и еженедельно проверяются.