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Ситуацию в аэропорту Астаны прокомментировали в КГА

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Самолет стоит в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Alexey_Lesik/Getty Images

В комитете гражданской авиации Казахстана разъяснили причины большого количества задержек и отмен рейсов из аэропорта Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки.

"Служба аэродрома получила уведомление о возможности в период с 14: 00 до 20: 00 скорости ветра от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны по решению авиакомпаний в целях авиационной безопасности. Сейчас на аэродроме аэропорта сильный ветер, скорость ветра 11 м/с, порывы до 16 м /с.

Сегодня в столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 рейсов (4 вылетающих, 8 вылетающих) были задержаны в связи с поздним прибытием самолета. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице отменен рейс IQ389 по маршруту Астана-Жезказган", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации в Telegram.

Отмечается, что проводятся работы по очистке аэродрома от сильного снега, которые идут непрерывно.

Информацию о рейсах пассажирам рекомендуют получать на официальном сайте Международного аэропорта Астаны nn-airport.kz.

Также в столичном аэропорту работает круглосуточно колл-центр 8 (7172) 702-999.

Сегодня представители столичного аэропорта обратились к пассажирам из-за погодных условий в Астане - в городе объявлено штормовое предупреждение. Пассажиров предупредили о возможных отменах и задержках рейсов.

Напомним, что в Астане сегодня - снегопад. Ранее синоптики сообщали, что в столице усилится ветер, ночью ожидается похолодание до -14 градусов.

Кроме того, в городе было объявлено штормовое предупреждение - астанчан предупреждали о метели, гололеде и усилении ветра до 30 м/с.

Ранее в акимате Астаны отмечали, что более 1600 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. Однако в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.

Тысячи грузовиков понадобились, чтобы вывезти снег из города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054880-situatsiyu-v-aeroportu-astany-prokommentirovali-v-kga/

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