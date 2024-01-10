Закрыты трассы, приостановлено движение автобусов: непогода обрушилась на Астану

В связи с ухудшением погодных условий в Астане введены ограничения на некоторых трассах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ДЧС города.

Сегодня с 14:30 в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Коргалжын" (19-124 км участок "Астана - Коргалжын") для всех видов транспортных средств.

По той же причине с 14:10 было закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" (16-200 км участок "Астана - граница Павлодарской области") для всех видов транспортных средств.

С 11 утра закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана -Петропавловск" (18-234 км участок "Астана-Щучинск") для всех видов транспортных средств.

Кроме того, по информации ТОО CTS, в связи с ухудшением погодных условий, приостановлено движение пригородных маршрутов № 315, 316, 317, 327, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Также отметим, что сегодня в связи с ухудшением погоды учеников 0-4 классов второй смены перевели на дистанционку в столице, сообщали на официальном сайте акимата.

В столичном ДЧС также предупредили о том, что 11 января ночью в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Напомним, что снегопад обрушился на столицу - тысячи грузовиков потребовались коммунальным службам, чтобы вывезти снег.

В городе было объявлено штормовое предупреждение - прогнозировалась метель и усиление ветра до 30 м/с.

Представители аэропорта Астаны предупредили пассажиров о возможных отменах и задержках рейсов из-за сильного ветра. Сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад.