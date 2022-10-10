Мужчина 29 лет прожил без документов в Костанайской области

Павел Сапагов и сотрудник полиции Амангельдинского района. Фото: Polisia.kz

68-летний житель Костанайской области 29 лет прожил без документов, так как в силу различных причин не мог их оформить, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Павел Сапагов родом из Свердловской области. На данный момент проживает в селе в Костанайской области.

"Павел родом из Каменск-Уральска Свердловской области. На данный момент проживает в селе Амантогай. После обращения в полицию, мы начали помогать ему со сбором необходимых документов, сделали соответствующие запросы для установления правового статуса", - отметил старший инспектор отдела полиции Амангельдинского района Жасулан Абдигамидов.

Павел выразил благодарность полицейским.

Напомним, другой житель Костанайской области прожил без документов 20 лет.

Также мы писали о жителе Жамбылской области, которому полицейские помогли получить документы спустя 30 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991988-muzhchina-29-let-prozhil-bez-dokumentov-v-kostanayskoy-oblasti/