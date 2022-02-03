Мужчина жил без документов 30 лет в Жамбылской области

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Полицейские помогли жителю Жамбылской области получить документы. Оказалось, что мужчина жил без них на протяжении 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

В департаменте полиции рассказали, что Комил Шерматов переехал в Казахстан из другой страны, однако после этого не получил документы. В итоге вышло так, что сельчанин на протяжении 30 лет жил без документа, удостоверяющего личность. Из-за этого Шерматов не мог обратиться за бесплатной медицинской помощью.

Сотрудники миграционной службы помогли мужчине собрать все необходимые документы, благодаря чему он смог получить удостоверение лица без гражданства.

В департаменте полиции отметили, что лицо без гражданства может подать ходатайство и получить гражданство Казахстана.

В статье 16 Закона "О гражданстве" говорится, что гражданство РК могут получить лица, постоянно проживающие на территории страны не менее 5 лет, либо состоящие в браке с гражданином РК и проживающие в стране не менее 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954475-muzhchina-zhil-bez-dokumentov-30-let-v-zhambylskoy-oblasti/