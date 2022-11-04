Женщина больше 30 лет прожила без документов в Казахстане

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Жылыойского района Атырауской области 32 года прожила без документов. Полицейские оказали ей помощь в их получении, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, в 1987 году женщина вышла замуж за гражданина России, а после развода вернулась в Казахстан. Однако по прибытии она потеряла документы и долгое время по состоянию здоровья не могла их восстановить.

Полицейские совместно с волонтерами помогли 53-летней гражданке получить документы.

Кроме того, 21-летний сын женщины имел только свидетельство о рождении. Сотрудники Управления миграционной службы ДП Атырауской области также помогли ему получить документ, удостоверяющий личность.

"Мы бесконечно благодарны стражам порядка за помощь выдачи мне документов через 32 года и моему 21-летнему сыну. Благодаря этому новому удостоверению я в настоящее время устроилась на работу", – поблагодарила женщина.

Ранее мы писали, что 68-летний житель Костанайской области 29 лет прожил без документов, так как долгое время не мог их восстановить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995704-zhenschina-bolshe-30-let-prozhila-bez-dokumentov-v-kazahstane/