Мужчина прожил 20 лет без документов в Костанайской области

Фото: polisia.kz

Житель одного из сел в Костанайской области прожил 20 лет без возможности получить документы, удостоверяющие личность, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Валерий Марин родом из Закарпатской области в Украине, но сейчас живет в одном из сел Амангельдинского района Костанайской области.

38-летний мужчина в течение 20 лет не мог оформить документы, удостоверяющие личность. Как пояснил сам сельчанин, он попал в трудную жизненную ситуацию.

Не так давно мужчина обратился в полицию, чтобы все же получить необходимые документы.

"После обращения в полицию мужчины мы начали оказывать ему помощь по сбору необходимых документов, сделали соответствующие запросы для установления правового статуса", – рассказал старший инспектор Жасулан Абдигамидов.

Как сообщили полицейские, сейчас Марин уже получил удостоверение. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции, отметив, что они оказали ему большую услугу. Ранее сельчанин даже не мог официально устроиться на работу, так как не значился в базе данных.

"Стоит отметить, что работа в данном направлении ведется в течение всего года. Благодаря работе сотрудников полиции Амангельдинского района в прошлом году помогли получить удостоверение личности пяти сельским жителям", – сообщили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957127-muzhchina-prozhil-20-let-bez-dokumentov-v-kostanayskoy-oblasti/