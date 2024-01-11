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Эзотерика
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Раннее цветение подснежников в Алматы объяснил специалист (видео)

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Подснежники на снегу
Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы в начале января распустились подснежники - предвестников зимы заметили не только в предгорьях, но и в черте города, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Казахстане есть два вида подснежников: шафран и галантус. Оба без труда выдерживают до минус 10 градусов. В этом случае краснокнижное растение леденеет, но не погибает.

В этом году в Алматы выдалась довольно теплая зима. К примеру, накануне температура воздуха в городе поднялась до +10 градусов.

Ботаники отмечают, что столь раннее цветение является нормальным для этих видов подснежников. А массовый цвет мы увидим уже в первые месяцы весны.

"Вообще сезон 2023-2024, так как была теплая осень и относительно теплая зима, это дало стимул для того, чтобы подснежники рано зацвели. Все равно мы увидим цветение и в феврале, и в марте. Так что жители насладятся видом подснежников. Единственное – это просьба их не уничтожать, так как это растение занесено в Красную книгу", - предупредил заведующий лабораторией Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054897-rannee-tsvetenie-podsnezhnikov-v-almaty-obyasnil-spetsialist-video/

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