Раннее цветение подснежников в Алматы объяснил специалист (видео)

В Алматы в начале января распустились подснежники - предвестников зимы заметили не только в предгорьях, но и в черте города, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Казахстане есть два вида подснежников: шафран и галантус. Оба без труда выдерживают до минус 10 градусов. В этом случае краснокнижное растение леденеет, но не погибает.

В этом году в Алматы выдалась довольно теплая зима. К примеру, накануне температура воздуха в городе поднялась до +10 градусов.

Ботаники отмечают, что столь раннее цветение является нормальным для этих видов подснежников. А массовый цвет мы увидим уже в первые месяцы весны.

"Вообще сезон 2023-2024, так как была теплая осень и относительно теплая зима, это дало стимул для того, чтобы подснежники рано зацвели. Все равно мы увидим цветение и в феврале, и в марте. Так что жители насладятся видом подснежников. Единственное – это просьба их не уничтожать, так как это растение занесено в Красную книгу", - предупредил заведующий лабораторией Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков.

Источник: КТК