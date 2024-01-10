Новый скандал: откуда на территории "Казахфильма" появились 50 китайских авто, объяснил Сатыбалды

Вокруг "Казахфильма" вновь разгорается скандал. На территории киностудии неожиданно появились десятки китайских автомобилей без номеров. Подозрения пали на руководство, однако Азамат Сатыбалды объяснил слаживающуюся ситуацию непростыми временами, передает сайт телеканала КТК.

Ситуация с автомобилями на территории "Казахфильма" встревожила актера Куандыка Дюсенбаева, который, к слову, уже не работает в киностудии. Однако именно он показал журналистам автомобили без номеров рядом со съемочными павильонами.

"Такой большой начальник рекламирует автомобили. Сейчас он отправил часть сотрудников в отпуск без содержания. Говорит, нет денег. Я не человек, который преследует Азамата Сатыбалды. Сейчас положение киностудии очень плохое. Виновны в этом в первую очередь начальство и после них министерство.

Сейчас ситуация такая: стоимость аренды павильона подняли на 200%, раньше была 250, сейчас 750 тысяч тенге. Сейчас павильоны заброшены", – возмущается Куандык Дюсенбаев.

Совпадение или нет, как отметили корреспонденты, но глава киностудии на своей личной странице в соцсетях как раз рекламировал китайский автопром.

В свою очередь глава киностудии Азамат Сатыбалды заявил, что "Казахфильм" переживает нелегкие времена. И он, напротив, пытается спасти ситуацию. Поэтому сдал часть территории под таксопарк для электрокаров.

"В конце года мы выставили на рекламу пустые здания. Ведь их надо заполнять, отдавать в аренду. Мы коммерческая организация. Наша главная задача – ежемесячно отдавать деньги нашим коллегам, зарабатывая их. Это обычный таксопарк. Ни одна машина здесь не продается. Это не автосалон. Как у президента "Казахфильма" моя главная задача – найти зарплату для 178 человек", – объяснил президент АО "Казахфильм" Азамат Сатыбалды.

По словам Сатыбалды, именно поэтому пришлось поднять и стоимость аренды съемочных павильонов. Усложняет ситуацию то, что более 20 сотрудников киностудии в настоящее время находятся в отпуске без содержания. Руководитель объяснил это тем, что первый месяц зимы для "Казахфильма" не самый прибыльный.

При этом руководство "Казахфильма" не исключает, что одним только таксопарком дело не ограничится. Поэтому, какие еще предприниматели могут разместиться на территории легендарной киностудии, неизвестно.

Источник: КТК

Напомним, актер Азамат Сатыбалды был назначен президентом "Казахфильма" в июле 2023 года.

В августе прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана тогда отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре же стало известно, что "Казахфильм" имени Шакена Айманова собираются преобразовать в национальную киностудию.

А уже в декабре прокуроры Алматы в ходе проверки "Казахфильма" выявили хищение свыше 400 млн тенге, направленных на съемки фильма. Тогда сообщалось, что ведется досудебное расследование.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.