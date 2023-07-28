Актер Азамат Сатыбалды назначен президентом "Казахфильма"

Азамат Сатыбалды. Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Азамат Сатыбалды назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, передает официальный Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов представил нового руководителя коллективу киностудии. По его словам, координация работы киностудии "Казахфильм" является важной и ответственной задачей.

"Казахфильм", считающийся колыбелью отечественного киноискусства, — это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии было создано творческое объединение "Казаханимация". В рамках реализации поручения главы государства по модернизации работы киностудии приобретено 87 единиц технического оборудования. В ближайшее время необходимо начать 2-й этап модернизации", — заявил Асхат Оралов.

Глава Минкультуры также сообщил, что ведомство намерено увеличить к 2030 году долю отечественных фильмов в общем кинопрокате, в том числе анимационных, до 35%. При этом ставится цель довести долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%.

По информации ведомства, Азамат Сатыбалды родился 2 ноября 1977 года в селе имени Турара Рыскулов Меркенского района Жамбылской области

Окончил Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова по специальности "Актер театра и кино".

Трудовую деятельность начал в июне 2000 года в качестве артиста Костанайского областного казахского театра драмы.

С ноября 2001-го по декабрь 2018 года был актером Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

С декабря 2013-го по август 2018 года был исполнительным директором по кадровой и творческой работе ТОО "Казыгұртфильм".

С декабря 2018-го по февраль 2022 года занимал должность директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

С февраля 2022 года по настоящее время работал ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Добавим, что "Казахфильм" – это крупнейшая казахская киностудия художественных, мультипликационных и документальных фильмов, расположенная в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030431-azamat-satybaldy-naznachen-prezidentom-kazahfilma/