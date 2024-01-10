Снегопад и 15 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 января - лишь в одном городе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 15,1 м/с.
В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054704-snegopad-i-15-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/