В аэропорту Астаны предупредили о возможных отменах и задержках рейсов

Представители столичного аэропорта обратились к пассажирам из-за погодных условий в Астане - в городе объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В период с 14:00 до 20: 00 скорость ветра может достигать от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны", - предупредили представители аэропорта.

Сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад, скорость ветра 10 м/с, порывы ветра - до 15 м/с.

По информации пресс-службы, сегодня в столичном аэропорту запланировано 75 рейсов.

7 рейсов задерживаются по техническим причинам авиакомпании. Задержек или отмен рейсов из-за непогоды пока не зафиксировано.

Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно, добавили в воздушной гавани.

Напомним, что в Астане сегодня - снегопад. Ранее синоптики сообщали, что в столице усилится ветер, ночью ожидается похолодание до -14 градусов.

Кроме того, в городе было объявлено штормовое предупреждение - астанчан предупреждали о метели, гололеде и усилении ветра до 30 м/с.

Ранее в акимате Астаны отмечали, что более 1600 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. Однако в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.

Тысячи грузовиков понадобились, чтобы вывезти снег из города.