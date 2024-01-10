Тысячи грузовиков понадобились, чтобы вывезти снег из Астаны (фото)

В Астане коммунальные службы продолжают очищать улицы города после снегопадов. За прошедшую ночь грузовики, вывозившие снег, сделали более 3 тыс. рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что более 1600 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. Однако в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.

"За ночь с 9 на 10 января было вывезено порядка 50 тыс. кубометров снега, это 3444 грузовых рейсов", – сообщили в акимате.

Рабочие чистят дороги от снега в Астане. Фото: акимат Астаны

При этом с начала зимнего периода из столицы вывезли 1 654 224 кубометра снега, что составляет порядка свыше 121 тыс. рейсов большегрузов.

"Снег вывозится на специальные полигоны. В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", – рассказали специалисты.

Работы по очистке дорог в Астане. Фото: акимат Астаны

При этом напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня, 10 января, в Астане также ожидается снегопад.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий столичные стражи порядка обратились ко всем участникам дорожного движения.

"Соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам", – предупреждали полицейские.

Кроме того, на сегодняшний день в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – во многих областях ожидаются осадки, метель, гололед.