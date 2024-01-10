Тысячи грузовиков понадобились, чтобы вывезти снег из Астаны (фото)
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В Астане коммунальные службы продолжают очищать улицы города после снегопадов. За прошедшую ночь грузовики, вывозившие снег, сделали более 3 тыс. рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
Сообщается, что более 1600 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. Однако в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.
"За ночь с 9 на 10 января было вывезено порядка 50 тыс. кубометров снега, это 3444 грузовых рейсов", – сообщили в акимате.
При этом с начала зимнего периода из столицы вывезли 1 654 224 кубометра снега, что составляет порядка свыше 121 тыс. рейсов большегрузов.
"Снег вывозится на специальные полигоны. В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", – рассказали специалисты.
При этом напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня, 10 января, в Астане также ожидается снегопад.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий столичные стражи порядка обратились ко всем участникам дорожного движения.
"Соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам", – предупреждали полицейские.
Кроме того, на сегодняшний день в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – во многих областях ожидаются осадки, метель, гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054748-tysyachi-gruzovikov-ponadobilis-chtoby-vyvezti-sneg-iz-astany-foto/