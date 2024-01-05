"С начала года погибли 3 человека": спасатели обратились к казахстанцам с призывом
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МЧС обеспокоено ростом происшествий, связанных с газом, и призывает казахстанцев соблюдать меры безопасности при его использовании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в МЧС, в 2023 году было зарегистрировано 128 случаев взрывов баллонов и вспышек газовоздушной смеси, при которых погиб 21 человек, травмы получили 167 человек.
"С начала текущего года уже зарегистрировано 4 случая вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 3 человека, травмированы 17 человек", – рассказали в ведомстве.
По словам спасателей, основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.
Кроме того, как сообщает министерство, в прошлом году от отравления угарным газом на твердом топливе погибли 11 человек, травмированы 42 человека. Причины отравления угарным газом – закрытая заслонка, забитый дымоход, отсутствие тяги печи, прогары и трещины в конструкции печи.
В МЧС отметили, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил безопасности:
- необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования;
- производить заправку газовых баллонов только в специализированных организациях;
- запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;
- необходимо своевременно очищать дымоходы, ремонтировать печи;
- запрещается эксплуатировать неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;
- нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла.
Напомним, в начале года в Атырау в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. В начале сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.
Позже стало известно, что двое пострадавших скончались. Состояние остальных пострадавших по-прежнему тяжелое.
В ночь на 4 января произошел хлопок газа в двухэтажном кафе RIZYQ в Уральске. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. На месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших.
Сегодня сообщалось, что в Северо-Казахстанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, термические ожоги разной степени получили пять человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054166-s-nachala-goda-pogibli-3-cheloveka-spasateli-obratilis-k-kazahstantsam-s-prizyvom/