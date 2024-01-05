Могут ли таксисты требовать оплату наличными, ответили в ДГД
Опубликовано:
Насколько законны требования таксистов платить наличными, рассказали представители Департамента государственных доходов Алматы на брифинге РСК, передает корреспондент NUR.KZ.
После Нового года алматинцы начали жаловаться на таксистов, которые отказываются принимать оплату переводом и требуют наличные.
"Если человек оказывает услуги такси, то он, соответственно, должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Регистрироваться можно через агрегаторов такси, в специальных приложениях. Там есть свои проценты. Можно зарегистрироваться в качестве ИП в e-Salyq Business либо Яндекс такси и оплачивать ежемесячно 1 процент, вместе с другими социальными выплатами.
Сейчас исполнение налоговых обязательств упрощено. Сдача отчетности также упрощена. Да и размещение QR-кодов не вызывает трудностей", - сказала руководитель управления разъяснительной работы и Контакт Центра Департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева.
В ДГД пояснили, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. О таких фактах необходимо сообщать в органы государственных доходов.
С этого года в Казахстане начнут проверять мобильные переводы, из-за этого во многих магазинах отказываются принимать карты и переводы и не хотят проводить платежи по QR-коду. Налоговики считают, что бизнес вновь вернулся к наличке, чтобы скрыть прибыль и не платить налоги.
Также представители департамента государственных доходов Алматы рассказали о том, как работать таксистам, не нарушая закон. Также во время брифинга спикеры объяснили, считаются ли подозрительными переводы, если они были отправлены как подарок на свадьбу и день рождения.
Ранее мы рассказывали кого касаются проверки мобильных переводов с признаками предпринимательской деятельности участников двух этапов всеобщего декларирования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054107-mogut-li-taksisty-trebovat-oplatu-nalichnymi-otvetili-v-dgd/