Могут ли таксисты требовать оплату наличными, ответили в ДГД

Насколько законны требования таксистов платить наличными, рассказали представители Департамента государственных доходов Алматы , передает корреспондент NUR.KZ.

После Нового года алматинцы начали жаловаться на таксистов, которые отказываются принимать оплату переводом и требуют наличные.

"Если человек оказывает услуги такси, то он, соответственно, должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Регистрироваться можно через агрегаторов такси, в специальных приложениях. Там есть свои проценты. Можно зарегистрироваться в качестве ИП в e-Salyq Business либо Яндекс такси и оплачивать ежемесячно 1 процент, вместе с другими социальными выплатами.

Сейчас исполнение налоговых обязательств упрощено. Сдача отчетности также упрощена. Да и размещение QR-кодов не вызывает трудностей", - сказала руководитель управления разъяснительной работы и Контакт Центра Департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева.

В ДГД пояснили, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. О таких фактах необходимо сообщать в органы государственных доходов.

С этого года в Казахстане начнут проверять мобильные переводы, из-за этого во многих магазинах отказываются принимать карты и переводы и не хотят проводить платежи по QR-коду. Налоговики считают, что бизнес вновь вернулся к наличке, чтобы скрыть прибыль и не платить налоги.

Также представители департамента государственных доходов Алматы рассказали о том, как работать таксистам, не нарушая закон. Также во время брифинга спикеры объяснили, считаются ли подозрительными переводы, если они были отправлены как подарок на свадьбу и день рождения.

Ранее мы рассказывали кого касаются проверки мобильных переводов с признаками предпринимательской деятельности участников двух этапов всеобщего декларирования.