Казахстанцы массово жалуются на предпринимателей, требующих оплату наличными

С этого года в Казахстане начнут проверять мобильные переводы, из-за этого во многих магазинах отказываются принимать карты и переводы и не хотят проводить платежи по QR-коду, передает телеканал КТК.

Всего через несколько дней после начала действия новых правил казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, передает телеканал.

Налоговики считают, что бизнес вновь вернулся к наличке, чтобы скрыть прибыль и не платить налоги.

"Если на банковскую карту физлица поступает от 100 мобильных переводов в месяц от разных людей и этот процесс повторяется три месяца подряд, то в отношении этого гражданина будет проводиться налоговый контроль.

Отмечу, что, согласно нашему законодательству, покупатели сами вправе выбирать способ оплаты, а владельцы бизнеса не вправе препятствовать этому", - сообщила официальный представитель КГД Айнур Сартаева.

В комитете государственных доходов напоминают, что на отказ в безналичной оплате или невыдачу фискального чека покупатели могут пожаловаться в налоговые органы. А еще говорят о том, что в этом году в Казахстане закончился мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Поэтому, если у бизнесмена не будет POS-терминала, ему грозят крупные штрафы.

По словам экономистов, такие меры контроля необходимы, чтобы вывести торговлю из теневого оборота. Особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, не имея ИП.

Однако не все бизнесмены скрывают свои доходы от государства. Добросовестные предприниматели уже давно работают в цивилизованном русле.

"Официально работаем. Поэтому у нас и терминалы есть, и карточки принимаем, и QR, и наличкой также. Мы не заставляем, чтобы у нас оплачивали именно наличкой. Я слышал, что если 100 переводов, то налоговая проверка и грозят штрафы какие-то. Мы хотим работать официально, нормально", - поделился предприниматель Алексей.

Источник: КТК

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

Ранее в КГД объясняли, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным - за это предпринимателям грозит административная ответственность.

Казахстанцам, которые столкнулись с недобросовестным продавцом, можно сообщить о нарушении в органы государственных доходов. Для этого можно обратиться в один из департаментов ведомства, контакты которых можно найти на сайте Электронного правительства.

Стоит отметить, что продавца можно наказать не только за отказ принимать карту, но и при нежелании принимать деньги мелкого номинала, например, 1, 2 и 5 тенге.