Проверки мобильных переводов: что ждет таксистов в Алматы

О том, как работать таксистам, не нарушая закон, рассказали представители департамента государственных доходов Алматы во время , передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть специальные виды приложений, налоговых режимов. Для таксистов очень удобен режим, где процент налоговой нагрузки составляет всего 1%. Если человек в месяц "натаксовал" на 100 тысяч тенге, то один процент - это тысяча тенге налогов плюс его социальные платежи.

Также приложение удобно тем, что там уже встроен кассовый аппарат. Необходимость покупать, оплачивать ежемесячное обслуживание отпадает. То есть он может оказывать услуги такси, выбить чек в электронном формате, электронно отправить его клиенту", - отметил руководитель управления администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц Департамента государственных доходов по городу Алматы Нурлыбек Успанов.

Также представители департамента государственных доходов Алматы рассказали, считаются ли подозрительными переводы, если они были отправлены как подарок на свадьбу и день рождения.

Ранее мы рассказывали, чьи мобильные переводы будут проверять в 2024 году в Казахстане, а также что делать таксистам при всеобщем декларировании в Казахстане.