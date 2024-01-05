Деньги на свадьбу и день рождения: какие переводы будут считаться подозрительными

Свадьбы и дни рождения - это разовые поступления, отметили представители департамента государственных доходов Алматы во время , передает корреспондент NUR.KZ.

В Комитет государственных доходов поступает информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца.

"Критерии установлены не по разовым, а именно сто переводов от ста разных лиц: январь, февраль, март. Тогда это уже риск-зона. А тоев и свадеб это не касается. Поэтому здесь и доказывать не нужно. Потому что по таким переводам уведомления не будут направляться", - рассказала руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева.

Также во время брифинга журналисты спросили, могут ли предприниматели принимать переводы, выписав фискальный чек.

"В целях предпринимательской деятельности должен быть спецсчет, который привязан к деятельности. Есть еще у нас статья КоАП, где предприниматель должен обеспечить POS-терминалом, то есть дать возможность покупателю оплатить покупку чем он пожелает.

В случае отсутствия POS-терминалов могут быть применены меры административного характера", - отметил руководитель управления администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц Департамента государственных доходов по городу Алматы Нурлыбек Успанов.

"Мобильные переводы удобны, но для альтернативы банки придумали также QR-коды для своих клиентов. Это очень удобно. Если даже приняли по мобильному переводу, фискальный чек можно выписать. Но сейчас лучше открыть спецсчет как предприниматель и работать законно", - добавила Айжан Бекеева.

Также Айжан Бекеева отметила, что данные о мобильных переводах предпринимателя будут сопоставляться с декларацией. Отметим, ИП, руководители юридических лиц и их супруги сдавать ее будут с 2025 года по итогам 2024 года.

Ранее мы рассказывали чьи мобильные переводы будут проверять в 2024 году в Казахстане.