Что делать казахстанцам, чьи денежные переводы начнут проверять

Если из-за денежных переводов казахстанца начали проверять на наличие незарегистрированной предпринимательской деятельности, он может обжаловать это решение. Как это сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Мобильные переводы казахстанцев проверяются, если есть признаки получения доходов от предпринимательской деятельности. Это не касается добропорядочных рядовых граждан – обычные переводы между друзьями и родственниками не считаются.

При этом, как объясняют в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), если гражданин три месяца подряд получает на свой личный банковский счет мобильные переводы от 100 разных лиц, то это является причиной для начала проверок.

Их главная цель таких – выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, которые получают оплату за товар или услуги через мобильные переводы и зачастую даже не выдают чек.

На первом этапе проверки будет проведен камеральный контроль на наличие:

регистрации в налоговых органах;

занижения доходов.

Как объясняют в КГД МФ РК, камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения, о которых его уведомят.

Если гражданин согласен с нарушениями, ему придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) либо представить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов.

Если же налогоплательщик не согласен с нарушением, то он может представить пояснение об их отсутствии с приложением подтверждающих документов.

При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету и фактически выносится решение, есть ли нарушение или нет.

Как могут наказать нарушителя:

штраф за деятельность без регистрации ИП – от 15 до 100 МРП ( от 55 380 до 369 200 тенге в 2024 году);

в 2024 году); штраф за сокрытие доходов – 200% от суммы неуплаченных налогов ( 300% при повторном нарушении);

от суммы неуплаченных налогов ( при повторном нарушении); штраф за невыдачу чеков – от 15 до 50 МРП (от 55 380 до 184 600 тенге).

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году Комитет государственных доходов уже получил сведения от банков по тем счетам, которые имеют признаки получения доходов от предпринимательской деятельности. На сегодняшний день это коснулось только государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Данная информация будет передаваться поэтапно:

с 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);

с 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);

с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);

с 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

То есть проверки рядовых граждан начнутся только в 2026 году. Однако это не значит, что будут мониторить все мобильные переводы. Коснется это только предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность без регистрации либо скрывают доходы.