Снегопад и сильный ветер обещают жителям одного из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 января - только в одном мегаполисе сегодня будут осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 4 по 6 января. Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода.

В эти дни пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны обещают погоду без осадков.