Из-за метели закрыты участки трасс в двух регионах Казахстана

На участках трасс в двух регионах Казахстана из-за метели введено ограничение движения для всех видов транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях", – говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта в следующих регионах:

Акмолинская область – 1 участок:

– "Щучинск – Зеренда" км 0-77, участок города Щучинск – села Зеренда – 77 км.

Область Жетісу – 1 участок:

– "Ушарал – Достык" км 84-184, участок станции Коктума – станции Достык – 100 км.

Также отмечается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 302 единиц техники и 441 человек.

Напомним, на первом в новом году совещании кабмина были обсуждены вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения в связи с непогодой.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: