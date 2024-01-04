Из-за метели закрыты участки трасс в двух регионах Казахстана
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На участках трасс в двух регионах Казахстана из-за метели введено ограничение движения для всех видов транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях", – говорится в сообщении.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта в следующих регионах:
- Акмолинская область – 1 участок:
– "Щучинск – Зеренда" км 0-77, участок города Щучинск – села Зеренда – 77 км.
- Область Жетісу – 1 участок:
– "Ушарал – Достык" км 84-184, участок станции Коктума – станции Достык – 100 км.
Также отмечается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 302 единиц техники и 441 человек.
Напомним, на первом в новом году совещании кабмина были обсуждены вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения в связи с непогодой.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053993-iz-za-meteli-zakryty-uchastki-trass-v-dvuh-regionah-kazahstana/