Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 4 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +4 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют пасмурную погоду. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. Днем температура поднимется до +11 градусов, а ночью опустятся до 1 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 4 по 6 января. Согласно прогнозу, по-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода.

В эти дни пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. А на северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры.