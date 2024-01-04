Полицейский начальник в Талдыкоргане лишился должности после инцидента с "женой замакима"

Главу отдела местной полицейской службы Талдыкоргана освободили от должности после видео в Сети, на котором он просил коллег вернуть госномер с автомобиля нарушителя ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

В ведомстве озвучили результаты проверки, проведенной после публикации в сети видео с "женой замакима".

Ролик на своей странице в Instagram разместила журналист Сандугаш Дуйсенова. На кадрах видно, как полицейскому поступил звонок от неизвестного ему номера. Звонивший просил вернуть номер нарушителю ПДД.

"Сотрудники полиции Талдыкоргана задержали супругу одного из заместителей акима области Жетісу за нарушение правил дорожного движения. Она оставила свою иномарку на второй полосе автодороги и направилась на шоппинг.

Через некоторое время на сотовый телефон одного из полицейских поступил звонок. Звонивший спросил, почему Марат (мужчина на видео) не отдает государственный номер автомобиля его владелице, то есть нарушительнице. Полицейский отдал жене чиновника госномер, но составил протокол за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств по статье 597 КоАП РК", - говорилось в посте.

Тогда в пресс-службе ДП области Жетісу прокомментировали, что назначили проверку. Теперь стали известны ее результаты.

"По указанному факту с назначением необходимых экспертиз проведено служебное расследование. По его результатам руководитель отдела местной полицейской службы городской полиции освобожден от занимаемой должности. Также до личного состава доведено требование о строгом соблюдении "принципа нулевой терпимости" ко всем правонарушениям", - озвучили в ведомстве итоги служебного расследования.

Являлась ли нарушительница правил парковки супругой представителя местной власти, в ДП не уточнили.

Добавим, что ст.597 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" предусматривает штраф в размере 5 МРП — 18 460 тенге.

В ноябре прошлого года начальника полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней местной жительницы и взяли под арест. После этого главу ДП региона сняли в должности.

Сегодня стало известно, что чиновников осудили в Талдыкоргане по делу о хищении 250 млн тенге. На скамье подсудимых оказался сотрудник отдела строительства. Доказано, что деньги похитили при строительстве многоквартирных жилых домов.