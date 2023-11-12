"Принято во внимание": полиция о видео с просьбой вернуть госномер "жене замакима" в Талдыкоргане

В соцсетях появилось видео, на котором якобы записан разговор полицейского с мужчиной, который просит вернуть "жене замакима" госномер авто. Ситуацию прокомментировали в полиции области Жетiсу.

Журналистка Сандугаш Дуйсенова опубликовала в своем Facebook-аккаунте видео, на котором записан разговор с просьбой вернуть госномер авто водителю.

В описании к публикации говорится, что диалог происходит между сотрудником полиции Талдыкоргана и мужчиной, который представился как "223".

"Сотрудники полиции города Талдыкорган задержали супругу одного из заместителей акима области Жетiсу за нарушение правил дорожного движения. (…) Буквально через некоторое время на сотовый телефон одного из полицейских поступил звонок.

Звонивший представился как "223" и спросил, почему Марат не отдает государственный номер автомобиля его владельце, то есть нарушительнице.

Когда сотрудник полиции отказался, мужчина на другом конце провода попросил все же отдать госномер, еще раз подчеркнув, что это жена заместителя акима, хотя не уточнил какого.

Полицейский отдал жене чиновника госномер, но составил протокол за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств по статье 597 КоАП РК", – написала Дуйсенова.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП региона, по данному факту начата служебная проверка.

"Видео принято во внимание организацией по факту служебной проверки. В случае подтверждения того, что записанный на видео диалог осуществлялся между сотрудниками полиции, по факту будут приняты меры согласно требованиям действующего законодательства. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – рассказали в ведомстве.

Добавим, что, согласно статье 597 КоАП РК: