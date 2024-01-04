Чиновников осудили в Талдыкоргане по делу о хищении 250 млн тенге

В Талдыкоргане вынесли приговор в отношении трех обвиняемых в хищении бюджетных средств при строительстве многоквартирных домов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

По информации официального сайта надзорного органа, вынесен приговор в отношении чиновников, обвиняемых в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане. На скамье подсудимых оказались три человека, среди которых был сотрудник акимата.

Уголовное расследование инициировано и проводилось спецпрокурорами.

"Установлено, что должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком совершило хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге", - отметили в прокуратуре.

Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата, признаны виновными по п.2 ч.4 ст.189 УК РК и осуждены к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что согласно ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в ноябре 2023 года в Жамбылской области вынесли приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта среди молодежи. В результате преступных действий ущерб государству составил свыше 16 млн тенге. Всех подсудимых приговорили к разным срокам лишения свободы.

Также в сентябре высокопоставленных чиновников осудили за хищение конфискованного имущества в Алматы. На скамье подсудимых оказались бывшие заместитель начальника ДКНБ города, заместитель акима Алматы и руководитель управления государственными активами. Обвиняемых проговорили к лишению свободы и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.