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24-летний парень пропал в горах в ВКО

Опубликовано:

Илья Колобухов
Илья Колобухов. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

24-летнего жителя Риддера Илью Колобухова ищут второй месяц. Молодой человек пропал 21 ноября прошлого года. Поиски ведут стражи порядка и волонтеры, передает NUR.KZ.

Информация о поиске была опубликована на Instagram-странице волонтерского движение LIDER.KZ в ВКО.

Колобухов Илья Игоревич 1999 года рождения пропал без вести. Последний раз его видели 21 ноября 2023 года на спортивной базе RidderHutte. Он был одет в белую кепку, синюю куртку, серые штаны и темно-синие кроссовки. Из примет: рост 170-180 сантиметров, карие глаза, блондин.

В ДП ВКО проинформировали, что поиски еще ведутся. Заявление правоохранителям поступило 22 ноября.

"Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время совместно с волонтерами проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего. Всем, кому что-либо известно о нем, просим обратиться на канал 102", - призвали в ведомстве.

В конце ноября прошлого года в Алматы пропал мужчина. Он ушел из дома ночью, а спустя несколько часов отправил сигнал SOS на телефон супруги. Геолокация показывала, что он находился в Талгаре. Спустя 9 дней полицейские нашли тело пропавшего в русле реки, в полутора километрах от места подачи сигнала SOS.

26 декабря 2023 года в Акмолинской области пропал ребенок 2011 года рождения. Он ушел из дома и не вернулся. На следующий день мальчика нашли в железнодорожной будке. Он зашел туда после того, как заблудился.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053841-24-letniy-paren-propal-v-gorah-v-vko/

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