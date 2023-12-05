Пятые сутки ищут пропавшего в Алматы мужчину
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34-летнего алматинца Тимура Попова ищут в Алматы уже пятые сутки. Мужчина пропал 29 ноября - и с тех пор никаких вестей от него не было, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о розыске Тимура Попова размещена в паблике kogam_almaty. Авторы поста пишут, что мужчина 1989 года рождения 29 ноября 2023 года вышел из дома, расположенного на проспекте Назарбаева, в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулся.
Был одет в темную куртку, синие джинсы и желтые ботинки.
Из особых примет: рост - 183 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, имеются залысины, носит бороду.
Мы запросили комментарий в полиции Алматы.
"В управлении полиции Медеуского района заведено розыскное дело. Сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс мероприятий на установление местонахождения гражданина Попова. В связи с этим изучается его образ жизни и близкое окружение", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Почти каждый день в Сети публикуется информация о поисках людей. Кого-то находят сразу, кого-то - ищут годами.
О таком случае мы писали в феврале этого года. Пропавшего более двух лет назад жителя Петропавловска нашли в Акмолинской области. Мужчина в октябре 2020 года ушел из Дома милосердия, после чего его родные потеряли с ним связь. В сентябре 2021 года его видели в районе городской больницы №2 Петропавловска. Однако затем его местонахождение оставалось неизвестным. Спустя более двух лет его нашли полицейские в Акмолинской области, где он работал.
В апреле мы сообщали о пропаже молодой супружеской пары в Алматинской области. 30-летнего Нурмухамбета Шакирова и 24-летнюю Алиму Алмек искали с 5 марта. Они вдвоем вышли из дома в Жамбылском районе и бесследно исчезли.
В сентябре мы публиковали информацию о том, где в Казахстане чаще всего пропадают без вести. В Комитете правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры рассказали, сколько человек в Казахстане считаются пропавшими без вести.
Согласно официальным данным на начало сентября 2023 года, в розыске значились 10 748 лиц, 2 176 из них считаются пропавшими без вести.
Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
- городе Алматы - 287;
- Карагандинской области - 221;
- Павлодарской области - 170;
- Алматинской области - 167.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049181-pyatye-sutki-ischut-propavshego-v-almaty-muzhchinu/