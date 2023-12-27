Пропавшего мальчика нашли в железнодорожной будке в Акмолинской области

Пропавшего в Акмолинской области 12-летнего мальчика нашли в железнодорожной будке в городе Ерейментау, передает NUR.KZ со ссылкой департамент полиции региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все сотрудники отдела полиции были подняты по тревоге и ориентированы на розыск ребенка.

Стражами порядка были организованы масштабные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, к которым присоединились представители государственных органов и волонтеры.

В течение нескольких часов полицейские отрабатывали возможные места нахождения несовершеннолетнего, поиски велись и в близлежащих населенных пунктах.

"27 декабря около 10 часов 43 минут утра в полицию поступило сообщение о том, что мальчик обнаружен в железнодорожной будке, в которую он зашел после того, как заблудился. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено", - отметили в ДП Акмолинской области.

Департамент полиции выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в поисках мальчика.

Напомним, 26 декабря в отдел полиции Ерейментауского района обратился отец и сообщил, что его сын 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся. Правоохранители организовали поиски пропавшего мальчика.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: