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Пропавшего мальчика нашли в железнодорожной будке в Акмолинской области

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Железнодорожная станция
Железная дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшего в Акмолинской области 12-летнего мальчика нашли в железнодорожной будке в городе Ерейментау, передает NUR.KZ со ссылкой департамент полиции региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все сотрудники отдела полиции были подняты по тревоге и ориентированы на розыск ребенка.

Стражами порядка были организованы масштабные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, к которым присоединились представители государственных органов и волонтеры.

В течение нескольких часов полицейские отрабатывали возможные места нахождения несовершеннолетнего, поиски велись и в близлежащих населенных пунктах.

"27 декабря около 10 часов 43 минут утра в полицию поступило сообщение о том, что мальчик обнаружен в железнодорожной будке, в которую он зашел после того, как заблудился. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено", - отметили в ДП Акмолинской области.

Департамент полиции выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в поисках мальчика.

Напомним, 26 декабря в отдел полиции Ерейментауского района обратился отец и сообщил, что его сын 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся. Правоохранители организовали поиски пропавшего мальчика.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес; постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052914-propavshego-malchika-nashli-v-zheleznodorozhnoy-budke-v-akmolinskoy-oblasti/

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