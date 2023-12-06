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30 лет независимости Казахстана

На телефон пришел сигнал SOS: супруга пропавшего алматинца рассказала подробности

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Тимур Попов
Тимур Попов. Фото: almaty.tv

В Алматы с 30 ноября не могут найти 34-летнего мужчину - Тимур Попов ночью ушел из дома и не вернулся. Его супруга рассказала подробности исчезновения казахстанца, передает телеканал "Алматы".

По словам жены Тимура Алины, в 12 ночи, когда все уже спали, ее муж вышел из дома и больше не вернулся.

В три часа утра следующего дня на ее телефон пришел сигнал SOS с геолокацией Талгар со смартфона ее мужа. После он уже не выходил на связь. Однако никто из знакомых в Талгаре его не видел, а полиция не нашла никаких следов мужчины по отправленному местоположению.

Тимур был одет в темную куртку, синие джинсы, желтые ботинки. Рост - 183 сантиметра, черные волосы, карие глаза, имеются залысины и носит бороду.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тимура Попова, просят сообщить в полицию.

"30 ноября около 12 часов ночи мой супруг Попов Тимур Александрович вышел из дома, в Медеуском районе мы проживаем, и не вернулся. Мы с детьми уже спали и не знали, что он ушел, его отсутствие обнаружили утром, около 7 часов утра.

В телефоне у меня было SMS из приложения "Локатор" с геолокацией в городе Талгар. Стали обзванивать друзей, знакомых, никто не был в курсе, где он. В тот вечер с ним говорили по телефону брат и друг. Они говорят, разговор был обычным, в позитивных нотах. Не понимаем, где он", - рассказала по телефону супруга пропавшего Алина Попова.

Ранее в управлении полиции Медеуского района сообщали, что завели по данному факту розыскное дело.

"Сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс мероприятий на установление местонахождения гражданина Попова. В связи с этим изучается его образ жизни и близкое окружение", - рассказали в правоохранительных органах.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049333-na-telefon-prishel-signal-sos-supruga-propavshego-almatintsa-rasskazala-podrobnosti/

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