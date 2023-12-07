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Пропавшего больше недели назад алматинца нашли мертвым

Опубликовано:

Полицейская лента
Полиция. Иллюстративное фото: evgeny_pylayev / Getty Images

Полицейские нашли тело пропавшего 29 ноября алматинца в реке Талгарка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

В полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий найдено тело без вести пропавшего Тимура Попова 1989 года рождения, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся.

"Созданной поисковой группой оперативным путем был установлен маршрут передвижения гражданина Попова: он на такси доехал до города Талгар.

Сегодня, 7 декабря, в 11:00 сотрудниками полиции было проведено обследование русла реки Талгарка, что в 1,5 км от места подачи сигнала с телефона SOS своей супруге", - рассказали в полиции.

После обследования русла реки в воде было обнаружено тело без вести пропавшего мужчины.

"С целью установления точной причины смерти человека назначены судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются", - дополнили в ведомстве.

Напомним, Тимур Попов пропал 29 ноября: он вышел из дома, расположенного по проспекту Назарбаева, и не вернулся обратно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2049632-propavshego-bolshe-nedeli-nazad-almatintsa-nashli-mertvym/

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